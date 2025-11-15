По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление и подписали ряд важных документов, нацеленных на углубление двустороннего взаимодействия, передаёт BAQ.KZ.

Главы государств утвердили:

1. Создание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана — для расширения прямых связей между областями двух стран.

2. Создание двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов — для совместной разработки стратегических ресурсов.

3. Создание рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек — для согласованного управления водными ресурсами.

В присутствии президентов также состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами, закрепляющими достигнутые договоренности.