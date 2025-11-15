Казахстан и Узбекистан договорились о создании новых совместных структур сотрудничества
По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление и подписали ряд важных документов, нацеленных на углубление двустороннего взаимодействия, передаёт BAQ.KZ.
Главы государств утвердили:
1. Создание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана — для расширения прямых связей между областями двух стран.
2. Создание двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов — для совместной разработки стратегических ресурсов.
3. Создание рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек — для согласованного управления водными ресурсами.
В присутствии президентов также состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами, закрепляющими достигнутые договоренности.
