  • 15 Ноября, 14:09

Казахстан и Узбекистан договорились о создании новых совместных структур сотрудничества

Сегодня, 13:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
117
Фото: Akorda.kz

По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление и подписали ряд важных документов, нацеленных на углубление двустороннего взаимодействия, передаёт BAQ.KZ.

Главы государств утвердили:

1. Создание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана — для расширения прямых связей между областями двух стран.

2. Создание двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов — для совместной разработки стратегических ресурсов.

3. Создание рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек — для согласованного управления водными ресурсами.

В присутствии президентов также состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами, закрепляющими достигнутые договоренности.

Самое читаемое

Наверх