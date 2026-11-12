Казахстан и Узбекистан договорились совместно восстанавливать популяцию сайгака

Казахстан и Узбекистан намерены объединить усилия для сохранения и восстановления численности сайгака. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали представители экологических ведомств двух стран.

Со стороны Казахстана документ подписал министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, со стороны Узбекистана — председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов.

Соглашение предусматривает совместную работу по защите сайгаков, сохранению их естественной среды обитания и миграционных маршрутов, проходящих через территории двух государств.

В частности, стороны планируют проводить мониторинг численности животных, отслеживать их миграцию и состояние здоровья, обмениваться научной информацией, а также использовать спутниковые технологии и методы ветеринарного контроля.

Отдельное внимание будет уделено восстановлению популяции сайгака в районах его исторического обитания. Для этого предполагается разработать программу реинтродукции, предусматривающую переселение животных, восстановление природных пастбищ и водоёмов.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан намерены усилить борьбу с браконьерством и незаконной торговлей животными. В планах — проведение совместных природоохранных рейдов, развитие трансграничных охраняемых территорий и создание условий для безопасной миграции сайгаков.

Меморандум также предусматривает научное сотрудничество, обмен опытом между профильными специалистами и привлечение международных организаций к реализации экологических инициатив.

Ожидается, что сотрудничество двух стран позволит укрепить меры по сохранению сайгака, защите биоразнообразия и развитию природоохранной деятельности в Центральной Азии.