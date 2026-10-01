Казахстан и Узбекистан хотят проложить железную дорогу до Пакистана через Афганистан
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Казахстан, Узбекистан и ОАЭ договорились совместно проработать новый железнодорожный маршрут Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан (CASA) с выходом к морским портам Пакистана. Меморандум о взаимопонимании подписали транспортные ведомства Казахстана и Узбекистана и Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ.
Проект должен связать Центральную и Южную Азию железнодорожным сообщением и создать дополнительные возможности для грузоперевозок, торговли и логистики. На первом этапе стороны планируют провести технические и экономические исследования, оценить необходимые объекты инфраструктуры и определить целесообразность реализации проекта.
Также рассматривается создание специальной рабочей группы, которая займется техническими, экономическими и финансовыми вопросами. Казахстан и Узбекистан рассчитывают задействовать существующий транзитный потенциал, а ОАЭ — опыт в реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.
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