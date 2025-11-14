В этом году Казахстан и Узбекистан уже наторговали на рекордные 3,4 млрд долларов, что означает рост более чем на 18%. И, судя по динамике встреч и активности лидеров двух стран, к концу года эта цифра может оказаться ещё выше. Во время визита президента Казахстана в Узбекистан планируется подписание новых договоров и соглашений на сотни миллионов долларов.

Поскольку две крупнейшие экономики Центральной Азии формируют основную долю ВВП всего региона, любые новые договорённости между ними вызывают особый интерес. Подробнее о казахстанско-узбекском партнёрстве — в материале BAQ.kz.

По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил 4 млрд долларов, а к 2030 году стороны ставят цель увеличить его до 10 млрд долларов. Сейчас Казахстан в тройке крупнейших торговых партнеров Узбекистана, а Узбекистан, в свою очередь, стабильно занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров Казахстана в регионе.

По данными Минторговли нашей страны, в Узбекистане работают 876 казахстанских предприятий, которые обеспечивают товарооборот по 270 позициям на сумму около 500 млн долларов.

Взаимная торговля между Казахстаном и Узбекистаном за восемь месяцев 2025 года увеличилась почти на 18,5% и достигла 3 млрд долларов. При этом экспорт Казахстана вырос более чем на 26,7%, составив 2,2 млрд долларов США.

Говоря о текущем состоянии экономических связей между двумя странами, политолог, PhD, эксперт РГУ "Қоғамдық келісім" Елдос Жумагулов отмечает, что именно торговля демонстрирует самые высокие темпы роста. По его словам, сотрудничество уже не ограничивается отдельными секторами и постепенно формирует устойчивую взаимозависимость рынков.

"За девять месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 3,4 млрд долларов. Казахстан в значительной степени является продовольственным и сырьевым партнёром Узбекистана: мы поставляем пшеницу, растительные масла, сахар, мясо, металлопродукцию, нефть и газ", — говорит эксперт.

Жумагулов подчёркивает, что торговля развивается в обе стороны. Экономические связи становятся более сбалансированными, а промышленный потенциал Узбекистана — важной частью общей кооперации. По его словам, Ташкент активно увеличивает своё присутствие на казахстанском рынке.

"Узбекистан увеличивает экспорт в Казахстан техники, автокомпонентов, удобрений, керамики, строительных материалов и агропродукции. Таким образом между странами сформировалась сбалансированная, взаимодополняющая торговая модель", — отмечает он.

Отдельный фактор — динамика внутри самого Узбекистана. Эксперт обращает внимание на демографический рост и расширение внутреннего рынка в соседней стране. Это формирует долгосрочный спрос на казахстанские товары и услуги.

"Населениие Узбекистана быстро растёт, экономика расширяется, внутренний рынок увеличивается. Это создаёт новые потребности в продовольствии, инфраструктуре, строительных материалах, транспорте, энергоресурсы. И именно здесь Казахстан и Узбекистан могут наилучшим образом использовать свои возможности. В целом сотрудничество двух стран опирается не только на экономические интересы, но и на серьезную гуманитарную основу. ", — подчеркивает политолог.

Значимую роль играет и гуманитарная составляющая, обеспечивающая высокий уровень доверия между двумя обществами.

"В Казахстане проживает более 600 тысяч узбеков, а в Узбекистане свыше 800 тысяч казахов. Это крупные, динамичные общины, которые формируют прочный социальный фундамент и обеспечивают высокий уровень доверия и устойчивости в отношениях между государствами. Говорят о международном взаимодействии, стоит отметить, что внешняя политика двух стран также усиливает двусторонний диалог и задаёт общий региональный вектор. Казахстан и Узбекистан активно взаимодействуют на международных площадках – в Организации тюркских государств, ШОС, СНГ, а также в формате консультативных встреч лидеров Центральной Азии. Это сотрудничество укрепляет политический диалог и формирует единый региональный подход к развитию", — говорит Нурлан Жумагулов.

Политолог оценивает предстоящий визит Токаева как важный этап в укреплении экономической интеграции между двумя странами. По его словам, синергия Казахстана и Узбекистана открывает уникальные возможности для масштабирования сотрудничества и усиливает позиции Центральной Азии как динамично развивающегося региона.