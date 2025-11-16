Казахстан и Узбекистан намерены обмениваться опытом в сфере цифровизации судебной экспертизы
Между министерствами юстиции двух стран подписана программа сотрудничества.
14-15 ноября 2025 года в рамках государственного визита Главы государства Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Республику Узбекистан в целях укрепления сотрудничества между министерством юстиции Республики Казахстан и министерством юстиции Республики Узбекистан подписана Программа сотрудничества на 2026 – 2027 годы, передаёт BAQ.KZ.
Программа нацелена на сотрудничество в области интеллектуальной собственности, изучения и обмена опытом в сфере цифровизации судебной экспертизы, а также вопросы цифровизации в сфере нотариата и др.
Подписание данного двустороннего документа станет важным шагом в укреплении ранее заложенных основ взаимодействия и будет способствовать расширению сотрудничества между двумя ведомствами.
