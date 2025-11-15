Казахстан и Узбекистан нацелились на рост торговли и совместные промышленные проекты
Особый потенциал взаимодействия есть в сельском хозяйстве.
В ходе переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления углубления двусторонних политических и экономических связей, передаёт BAQ.KZ.
"Достигнуто единодушие в раскрытии потенциала сотрудничества. Первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере: развитию торговли, поиску новых точек роста, расширению номенклатуры товаров и стимулированию несырьевого экспорта. Важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году", — отметил Президент Казахстана.
Особый потенциал взаимодействия, по его словам, есть в сельском хозяйстве. Президент предложил перейти от простой торговли к формированию полных производственных цепочек: переработка мяса, зерна, масличных культур, развитие животноводства и органического растениеводства.
Большие надежды возлагаются и на промышленную кооперацию: в настоящее время реализуются 78 совместных проектов на сумму более 1,7 млрд долларов, которые создадут свыше 15 тысяч рабочих мест. Глава государства подчеркнул, что полноценная реализация этих проектов укрепит экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран, а строящийся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" сыграет ключевую роль в развитии промышленного потенциала.
Токаев также отметил значимость работы Совета глав регионов, Делового совета и совместной торговой компании UzKazTrade для практических результатов по развитию двустороннего сотрудничества.
