Казахстан и Узбекистан обсуждают рост перевозок по маршруту из Китая

Казахстан и Узбекистан намерены нарастить перевозки грузов из Китая и активнее задействовать терминалы на казахстанско-китайской границе. Представители транспортных ведомств двух стран проехали по основным логистическим объектам и оценили возможности для дальнейшего роста перевозок, передает BAQ.KZ.

Делегации посетили железнодорожную станцию Алтынколь, терминал «Кедентранссервис», сухой порт KTZE Khorgos Gateway и СЭЗ «Хоргос Восточные ворота».

Узбекским специалистам показали весь путь груза после прибытия из Китая. Речь идет о приеме составов, обработке и перевалке, работе железнодорожных и терминальных мощностей и дальнейшей отправке по международным маршрутам.

В центре внимания оказался коридор Китай, Казахстан, Узбекистан. Стороны рассматривают возможность увеличить объем перевозок, полнее загружать действующие терминалы и развивать совместные логистические решения.

По итогам поездки представители двух стран договорились продолжить проработку инициатив по росту грузопотока, развитию терминальной инфраструктуры и транспортных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

Рабочий объезд стал продолжением договоренностей, достигнутых на 23-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.