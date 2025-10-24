В Ташкенте состоялась торгово-экономическая миссия Казахстана. По итогам встреч казахстанские компании заключили экспортные соглашения с узбекскими партнерами на сумму более 73,5 миллиона долларов, передает BAQ.KZ.

В миссии приняли участие отечественные производители строительных материалов, продуктов питания, текстиля, машиностроительной и химической продукции. На площадке прошли B2B-встречи с дистрибьюторами, торговыми сетями и промышленными предприятиями Узбекистана.

"Миссия в Ташкенте - это возможность для компаний не просто презентовать продукцию, а сразу выйти на рынок соседней страны. Мы сопровождаем участников на всех этапах - от организации встреч до логистики", — отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

В QazTrade подчеркнули, что это не формальные визиты, а реальные переговоры с покупателями, готовыми закупать казахстанскую продукцию.

"Уже сегодня подписаны экспортные соглашения на 73,5 миллиона долларов. Мы видим высокий спрос на подсолнечное масло, мясо и сахар", — сообщили в компании.

По данным министерства, товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за восемь месяцев 2025 года вырос на 18,5%, достигнув $3 млрд, при этом казахстанский экспорт увеличился на 26,7% и составил $2,2 млрд.