Казахстан и Узбекистан подписали меморандум в сфере горной промышленности
Документ предусматривает создание в Казахстане регионального Центра геологической компетенции.
В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан подписан ряд межправительственных и межведомственных документов, передаёт BAQ.KZ.
По решению Второго заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан между странами создана Рабочая группа по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов.
Создание Рабочей группы направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества в стратегически важной сфере освоения, переработки и использования редких и редкоземельных металлов.
В рамках визита подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, направленный на укрепление сотрудничества в сфере горной промышленности. Документы подписали Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и Министр горно-добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобур Исламов.
Документ предусматривает создание в Казахстане регионального Центра геологической компетенции Центральной Азии для повышения квалификации специалистов и укрепления профессионального потенциала региона.
