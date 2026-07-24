Казахстан и Узбекистан подписали соглашения на 80 млрд тенге в Актау

В Актау состоялось первое заседание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана. В мероприятии приняли участие премьер-министры двух стран Олжас Бектенов и Абдулла Арипов. Новый формат сотрудничества направлен на развитие прямых связей между регионами и реализацию совместных проектов.

Что обсудили

Совет глав регионов был создан по совместному решению президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, транспорта, логистики и туризма.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что Казахстан придает особое значение укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном.

«Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия», – отметил Олжас Бектенов.

По его словам, укрепление прямых связей между регионами станет важным вкладом в достижение цели по увеличению объема взаимной торговли между странами до 10 млрд долларов.

Что даст новый формат диалога

Новый механизм взаимодействия позволит регионам двух стран напрямую развивать сотрудничество и совместно реализовывать экономические проекты.

Казахстан и Узбекистан имеют общую границу протяженностью около 2,3 тыс. км. Приграничные регионы двух стран активно взаимодействуют в торговой, промышленной и гуманитарной сферах.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул, что прямые контакты на региональном уровне станут дополнительным стимулом для укрепления отношений между двумя государствами.

«Символично, что наша встреча проходит в Актау – жемчужине Каспийского моря и важнейшем транспортно-логистическом хабе нашего региона. Казахстан для Узбекистана – не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов», – подчеркнул Абдулла Арипов.

Какие проекты ждут реализации

Особое внимание на встрече уделили развитию Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», а также реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Стороны также обсудили развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры.

Казахстан и Узбекистан обладают значительным потенциалом благодаря расположению на пересечении важных евразийских маршрутов. Отдельно была отмечена роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также направлений Север – Юг и Трансафганского коридора.

Через морские порты Актау и Курык в прошлом году было перевалено 8 млн тонн грузов. В первом полугодии текущего года объем контейнерных перевозок через порты Казахстана вырос на 5% и превысил 50 тыс. ДФЭ.

Фото: Правительство РК

Какие соглашения подписали

В заседании приняли участие представители регионов двух стран и более 300 предпринимателей.

По итогам встречи были подписаны меморандумы между регионами Казахстана и Узбекистана, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге.

Новые договоренности направлены на укрепление приграничных связей, развитие совместных проектов и дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран.

Фото: Правительство РК

Участники также отметили перспективы расширения туристического взаимодействия и увеличения числа поездок граждан между Казахстаном и Узбекистаном.