Казахстан и Узбекистан подписали соглашения на 80 млрд тенге в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау состоялось первое заседание Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана. В мероприятии приняли участие премьер-министры двух стран Олжас Бектенов и Абдулла Арипов. Новый формат сотрудничества направлен на развитие прямых связей между регионами и реализацию совместных проектов.
Что обсудили
Совет глав регионов был создан по совместному решению президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, транспорта, логистики и туризма.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что Казахстан придает особое значение укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном.
«Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия», – отметил Олжас Бектенов.
По его словам, укрепление прямых связей между регионами станет важным вкладом в достижение цели по увеличению объема взаимной торговли между странами до 10 млрд долларов.
Что даст новый формат диалога
Новый механизм взаимодействия позволит регионам двух стран напрямую развивать сотрудничество и совместно реализовывать экономические проекты.
Казахстан и Узбекистан имеют общую границу протяженностью около 2,3 тыс. км. Приграничные регионы двух стран активно взаимодействуют в торговой, промышленной и гуманитарной сферах.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул, что прямые контакты на региональном уровне станут дополнительным стимулом для укрепления отношений между двумя государствами.
«Символично, что наша встреча проходит в Актау – жемчужине Каспийского моря и важнейшем транспортно-логистическом хабе нашего региона. Казахстан для Узбекистана – не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов», – подчеркнул Абдулла Арипов.
Какие проекты ждут реализации
Особое внимание на встрече уделили развитию Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», а также реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.
Стороны также обсудили развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры.
Казахстан и Узбекистан обладают значительным потенциалом благодаря расположению на пересечении важных евразийских маршрутов. Отдельно была отмечена роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также направлений Север – Юг и Трансафганского коридора.
Через морские порты Актау и Курык в прошлом году было перевалено 8 млн тонн грузов. В первом полугодии текущего года объем контейнерных перевозок через порты Казахстана вырос на 5% и превысил 50 тыс. ДФЭ.
Какие соглашения подписали
В заседании приняли участие представители регионов двух стран и более 300 предпринимателей.
По итогам встречи были подписаны меморандумы между регионами Казахстана и Узбекистана, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге.
Новые договоренности направлены на укрепление приграничных связей, развитие совместных проектов и дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран.
Участники также отметили перспективы расширения туристического взаимодействия и увеличения числа поездок граждан между Казахстаном и Узбекистаном.
Самое читаемое
- Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана