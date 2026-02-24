Казахстан и Узбекистан намерены увеличить грузооборот до 60 млн тенге за счет расширения пропускной способности междугосударственных стыков, передает BAQ.KZ.

Объединенная делегация Казахстана и Узбекистана в составе руководителей железнодорожных администраций, представителей Пограничной службы, Комитета государственных доходов (КГД), а также специалистов Министерства сельского хозяйства, ответственные за фитосанитарный и ветеринарный контроль детально осмотрела стратегические стыки Сарыагаш и Сырдарья. Именно эти объекты станут опорными точками для расширения пропускной способности, что позволит вдвое нарастить объемы перевозок между странами.

– В ходе мероприятия рассмотрены вопросы развития инфраструктуры в части устранения узких мест, влияющих на пропускную способность и эффективность железнодорожных перевозок. В рамках визита стороны подтвердили приоритетность планового расширения пропускной способности межгосударственных стыков: планируется увеличение пропускной способности стыка Сарыагаш с 36 до 40 пар поездов в сутки, а на стыке Оазис – пятикратный рост, до 10 пар, – сообщили в Минтранспорта РК.

Особое значение отводится развитию стыка Сырдарья, где после ввода в эксплуатацию стратегического участка Дарбаза – Мактарал показатель также будет доведен до 10 пар поездов, что обеспечит необходимую техническую базу для достижения целевого грузооборота в 60 млн тонн.