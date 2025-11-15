Казахстан и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство: достигнуты новые договоренности
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках государственного визита в Ташкент, передаёт BAQ.KZ.
Президент Казахстана поблагодарил узбекскую сторону за приглашение и теплый прием, подчеркнув традиционное гостеприимство.
В ходе встречи главы государств подробно обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства. Особое внимание уделялось укреплению сотрудничества в таких ключевых сферах, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, подтвердив стремление к дальнейшей координации действий на мировой арене.
