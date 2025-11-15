Казахстан и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство на заседании Высшего межгосударственного совета
Главная цель визита Президента Казахстана в Узбекистан - укрепление дружбы между народами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Ташкенте президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета, посвящённого расширению двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.
На встрече были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёеву за тёплый приём и подчеркнул, что главная цель визита — укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря Вашим усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Для нас Узбекистан — братское и родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом схожи. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также отметил необходимость наращивания динамики многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки, подчеркнув важность дальнейшего развития совместных инициатив.
Самое читаемое
- Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- Первый российский робот-гуманоид с ИИ упал на презентации в Москве
- Кирилл Герасименко выиграл золото на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
- Снег и метель парализовали движение на трассе в Абайской области