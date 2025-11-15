  • 15 Ноября, 12:37

Казахстан и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство на заседании Высшего межгосударственного совета

Главная цель визита Президента Казахстана в Узбекистан - укрепление дружбы между народами

Akorda.kz Сегодня, 11:41
Фото: Akorda.kz

В Ташкенте президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета, посвящённого расширению двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёеву за тёплый приём и подчеркнул, что главная цель визита — укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря Вашим усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Для нас Узбекистан — братское и родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом схожи. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил необходимость наращивания динамики многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки, подчеркнув важность дальнейшего развития совместных инициатив.

