Казахстан и Узбекистан договорились расширить авиационное сообщение и углубить сотрудничество в сфере гражданской авиации, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной авиации.

Переговоры прошли в рамках Конференции рабочей группы по авиационному взаимодействию в формате Центральная Азия – Китай (С5+1). Стороны решили увеличить число регулярных рейсов между двумя странами, что позволит улучшить транспортную доступность, укрепить деловые и культурные контакты, а также повысить туристическую привлекательность Казахстана и Узбекистана.

Согласно новым договорённостям, назначенные авиакомпании смогут выполнять до 42 рейсов в неделю по направлениям Алматы - Ташкент и Астана - Ташкент, а по другим маршрутам - до 14 рейсов. Также расширен перечень городов, между которыми разрешено регулярное авиасообщение.

"Важно отметить, что сотрудничество в области гражданской авиации между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан развивается. Так, с 3 июля 2025 года узбекистанская авиакомпания "My Freighter"("Centrum Air") начала выполнение полетов по маршруту Актау - Нукус с частотой 2 рейса в неделю. Авиакомпания "Fly Arystan" в свою очередь с 15 июля 2025 года открыла авиасообщение по маршруту Атырау - Ташкент с частотой 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении ведомства.

В завершение встречи представители авиационных ведомств обеих стран подтвердили намерение продолжать диалог и совместно реализовывать проекты, направленные на дальнейшее укрепление воздушных связей.