Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере туризма и транспорта, открывая новые авиамаршруты и совместные туры по Шелковому пути, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Работа в этом направлении активизирована по поручению Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и стала важным шагом в развитии региональной связности и туристического потенциала двух стран.

Министерство транспорта Казахстана объявило о запуске трех новых рейсов авиакомпании SCAT. С 1 декабря начнут выполняться регулярные полеты по направлениям Туркестан – Бухара, Туркестан – Ургенч (Хива) и Туркестан – Самарканд. Каждый маршрут будет обслуживаться три раза в неделю, а стоимость перелета составит 40 тысяч тенге в одну сторону. Продажа билетов уже открыта.

На первом этапе рейсы будут субсидироваться государством для формирования стабильного пассажиропотока. Открытие новых маршрутов направлено на развитие туризма между странами, продвижение городов Великого шелкового пути и усиление транспортной связанности южных регионов.

Министерство туризма и спорта также представило новую концепцию общего туристского маршрута по Центральной Азии. В него включены ключевые города: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Маршрут объединит богатое историческое наследие региона, культурные памятники и природные ресурсы двух стран.

Первый совместный тур в Самарканд уже запущен при поддержке оператора kompastour. Ведутся переговоры с другими туристскими компаниями для расширения линейки маршрутов.

В 2026 году планируется рассмотреть возможности совместного продвижения туристского потенциала Казахстана и Узбекистана на международных рынках. Инициатива направлена на объединение ресурсов двух стран и создание конкурентоспособного туристского продукта на пространстве Великого шелкового пути.