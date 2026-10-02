Казахстан и Ватикан продвигают Хартию прав неизлечимо больного ребенка
Документ готовится в рамках совместной гуманитарной инициативы по защите прав и достоинства детей с тяжелыми заболеваниями.
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Вице-Президент Республики Казахстан — руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин провел встречу с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках Съезда и Коллоквиума, а также реализацию совместных гуманитарных инициатив.
Кардинал Джордж Кувакад передал Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приветствие от Папы Римского Льва XIV и наилучшие пожелания народу Казахстана.
После встречи Ерлан Карин и кардинал Джордж Кувакад приняли участие в открытии II Совместного коллоквиума, посвященного защите жизни, здоровья и достоинства детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, религиозных организаций, медицинских и научно-образовательных учреждений, а также эксперты.
Выступая на открытии, Ерлан Карин отметил, что межрелигиозный диалог должен приносить конкретные гуманитарные результаты. По его словам, повышение благополучия граждан является основной целью проводимых в Казахстане преобразований, а защита детей, особенно наиболее уязвимых категорий, остается одним из приоритетов государственной политики.
Одной из основных тем коллоквиума стало обсуждение проекта Хартии прав неизлечимо больного ребенка, который продвигается как совместная казахстанско-ватиканская инициатива.
Ерлан Карин выразил благодарность Дикастерии по межрелигиозному диалогу и госпиталю «Бамбино Джезу» за вклад в подготовку документа. Также он отметил сотрудничество итальянского госпиталя с корпоративным фондом University Medical Center.
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