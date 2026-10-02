Казахстан и Ватикан продвигают Хартию прав неизлечимо больного ребенка

Вице-Президент Республики Казахстан — руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин провел встречу с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках Съезда и Коллоквиума, а также реализацию совместных гуманитарных инициатив.

Кардинал Джордж Кувакад передал Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приветствие от Папы Римского Льва XIV и наилучшие пожелания народу Казахстана.

После встречи Ерлан Карин и кардинал Джордж Кувакад приняли участие в открытии II Совместного коллоквиума, посвященного защите жизни, здоровья и достоинства детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, религиозных организаций, медицинских и научно-образовательных учреждений, а также эксперты.

Выступая на открытии, Ерлан Карин отметил, что межрелигиозный диалог должен приносить конкретные гуманитарные результаты. По его словам, повышение благополучия граждан является основной целью проводимых в Казахстане преобразований, а защита детей, особенно наиболее уязвимых категорий, остается одним из приоритетов государственной политики.

Одной из основных тем коллоквиума стало обсуждение проекта Хартии прав неизлечимо больного ребенка, который продвигается как совместная казахстанско-ватиканская инициатива.

Ерлан Карин выразил благодарность Дикастерии по межрелигиозному диалогу и госпиталю «Бамбино Джезу» за вклад в подготовку документа. Также он отметил сотрудничество итальянского госпиталя с корпоративным фондом University Medical Center.