Президенты Казахстана и Венгрии провели переговоры в расширенном формате, передает BAQ.KZ.

Глава нашего государства отметил, что Астана и Будапешт поддерживают тесные и доверительные отношения, основанные на тысячелетних исторических корнях и взаимном уважении.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил свой государственный визит в Венгрию в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд важных соглашений, открывших новые перспективы для долгосрочного сотрудничества и укрепления братских связей между народами двух стран.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические отношения имеют прочную основу и значительный потенциал.

"Рад отметить, что объем двусторонней торговли в прошлом году достиг почти 200 млн долларов и уже вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года. Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около 400 млн долларов в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму 607 млн долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петёфи.

Президент Казахстана подчеркнул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.

Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.

"Связи, которые объединяют наши народы, уходят корнями в далекое прошлое. Они очень крепки, и сила этих связей заметна каждый день. В Венгрии всегда был большой интерес к нашим восточным корням. Поэтому наша страна всегда выполняла миссию своего рода моста между Востоком и Западом, между Центральной Азией и Центральной Европой. Наши отношения имеют прочную основу и, как упомянул г-н Президент, в 2014 году в них наметился значительный прогресс в связи с подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве. Наше экономическое сотрудничество постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми. Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность", – отметил Президент Венгрии.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусственный интеллект.

Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многосторонних форматах.