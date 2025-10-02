В Астане состоялся совместный брифинг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что визит венгерского лидера знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, подчеркнув общие исторические корни народов двух стран и роль Венгрии в признании независимости Казахстана.

"Венгрия стала первой страной Европейского Союза, установившей с нами стратегическое партнёрство. Первое посольство Казахстана в качестве суверенного государства было открыто именно в Будапеште. Сегодня у нас сформирована прочная договорно-правовая база, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах", – заявил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что товарооборот между странами в прошлом году составил около 200 млн долларов, однако в будущем планируется довести его до 1 млрд долларов. За последние 20 лет Венгрия вложила в экономику Казахстана свыше 385 млн долларов. В республике активно работают компании MOL, UBM Group, Gedeon Richter, Globalia, а также реализуются около 20 совместных проектов.

Стороны договорились усилить взаимодействие в таких сферах, как энергетика, атомная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика.