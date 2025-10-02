Казахстан и Венгрия запускают новые проекты: в приоритете энергетика и транспортные коридоры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане состоялся совместный брифинг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что визит венгерского лидера знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, подчеркнув общие исторические корни народов двух стран и роль Венгрии в признании независимости Казахстана.
"Венгрия стала первой страной Европейского Союза, установившей с нами стратегическое партнёрство. Первое посольство Казахстана в качестве суверенного государства было открыто именно в Будапеште. Сегодня у нас сформирована прочная договорно-правовая база, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах", – заявил Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что товарооборот между странами в прошлом году составил около 200 млн долларов, однако в будущем планируется довести его до 1 млрд долларов. За последние 20 лет Венгрия вложила в экономику Казахстана свыше 385 млн долларов. В республике активно работают компании MOL, UBM Group, Gedeon Richter, Globalia, а также реализуются около 20 совместных проектов.
Стороны договорились усилить взаимодействие в таких сферах, как энергетика, атомная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности