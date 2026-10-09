Казахстан и ВОЗ усилят защиту здоровья беременных женщин и детей

Казахстан и Всемирная организация здравоохранения намерены расширить сотрудничество в сфере охраны здоровья матерей и детей, доступности медицинской помощи и защиты населения от климатических рисков. Эти вопросы обсудили министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ Коринн Капуано на встрече в городе Аваза в Туркменистане.

Отдельное внимание уделили влиянию изменения климата на здоровье людей. Казахстан совместно с ВОЗ и Фондом ООН в области народонаселения планирует провести 9 ноября в Анталье в рамках COP31 специальное мероприятие о последствиях экстремальной жары, загрязнения воздуха и других экологических факторов. Особый акцент сделают на защите беременных женщин и детей, а также готовности системы здравоохранения к климатическим вызовам.

Еще одним направлением станет реализация инициативы «Здоровое будущее в регионе Приаралья» на 2026–2030 годы. Стороны также обсудили участие Казахстана в руководящих органах ВОЗ и международное сотрудничество в сфере здравоохранения. Отдельно речь шла о подготовке к 50-летию Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и 10-летию Астанинской декларации, которые будут отмечаться в 2028 году.

Казахстан предложил ВОЗ совместно подготовить международную программу мероприятий по развитию первичной медицинской помощи, повышению ее доступности и обмену опытом между странами.