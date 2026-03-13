В Казахстане разработана вторая фаза проекта по сохранению Северного Аральского моря. Инициатива подготовлена Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана совместно со Всемирным банком, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины. Это позволит поднять уровень воды в Северном Аральском море до 44 метров по Балтийской системе.

Ожидается, что в результате площадь поверхности водоема увеличится до 3 913 квадратных километров, а объем воды достигнет 34 млрд кубометров.

Модернизация ирригационных систем

Параллельно ведется разработка более 160 проектно-сметных документаций по модернизации и автоматизации ирригационных систем Арало-Сырдарьинского бассейна в Туркестанской и Кызылординской областях.

Реализация этих проектов позволит повысить эффективность использования водных ресурсов и направлять сэкономленные объемы воды в Северное Аральское море.

Сроки реализации проекта

В настоящее время проект готовится к рассмотрению Координационным советом по работе с международными финансовыми организациями.

Срок реализации второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря запланирован на 2026–2029 годы.

Рост притока воды

За последние три года благодаря согласованию режимов работы водохранилищ на реке Сырдарья и строгому выполнению межгосударственных договоренностей приток воды в Северное Аральское море составил более 6 млрд кубометров.

В результате объем Северного Арала увеличился с 18,9 млрд кубометров в конце 2022 года до 23 млрд кубометров в конце 2025 года.

«Глава государства неоднократно отмечал важность вопроса сохранения Северного Аральского моря. В прошлом году было подписано Соглашение между Правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Для стран Центральной Азии сохранение и восстановление Северного Арала – не только экологическая, но и социальная и стратегическая задача», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

Реализация второй фазы проекта направлена на дальнейшее восстановление экосистемы Северного Аральского моря и укрепление регионального сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.