Казахстан и Всемирное антидопинговое агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере антидопинговой политики, передает BAQ.KZ.

Документ был подписан 22 марта в ходе встречи министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова с президентом WADA Витольдом Банька на полях чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении в Торунье.

Соглашение подтверждает приверженность Казахстана принципам чистого спорта и направлено на укрепление международного сотрудничества, развитие антидопингового образования и внедрение передовых практик.

В ходе переговоров стороны также обсудили возможность проведения заседаний Исполнительного комитета и Учредительного совета WADA в Астана в 2027 году.

По словам Витольда Баньки, Казахстан играет всё более заметную роль в продвижении чистого спорта в Центральной Азии и вносит значительный вклад в развитие антидопинговых исследований.

В свою очередь Ербол Мырзабосынов отметил, что для страны сотрудничество с WADA имеет стратегическое значение, а развитие культуры честной конкуренции и антидопингового образования остаётся приоритетом.

Отмечается, что одним из ключевых направлений станет развитие профильной образовательной и научной инфраструктуры, в том числе на базе Казахский национальный университет спорта, который рассматривается как площадка для подготовки специалистов и обмена опытом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимал главу WADA в Астане, где он был награждён орденом «Достық» II степени.