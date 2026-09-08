Казахстан и Япония договорились развивать механизм углеродных кредитов

Казахстан и Япония обсудили дальнейшее развитие механизма совместного кредитования JCM, который рассматривается как инструмент сокращения выбросов парниковых газов и передачи технологий, передает BAQ.KZ.

Переговоры провели вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев и вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Кэндзи Ямада.

Одной из тем стала законодательная база для международных углеродных механизмов. 8 сентября в Казахстане вступил в силу закон по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики.

Документ формирует правовую основу для реализации международных углеродных механизмов в рамках статей 6.2 и 6.4 Парижского соглашения.

Следующим этапом станет работа Объединенного комитета JCM над едиными правилами расчета сокращения выбросов парниковых газов. Такая методология нужна для последующего получения углеродных кредитов.

Казахстан рассматривает JCM как практический инструмент для снижения выбросов и передачи технологий.

На встрече стороны обсуждали низкоуглеродное развитие, привлечение японских инвестиций и внедрение экологических технологий.