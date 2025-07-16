Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки, передаёт BAQ.KZ.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные инициативы.

Казахстан придает большое значение развитию расширенного Стратегического партнерства с Японией. В этом направлении Правительство РК последовательно реализует задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым.



В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления связей между префектурой Хирошима и областью Абай. Подчеркнута важность продолжения инициативы "Хирошима – Семей", а также обмена знаниями в рамках международного движения Mayors for Peace. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках предстоящей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Губернатор префектуры Хирошима подчеркнул важность сотрудничества Японии и Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия.

"Мы высоко ценим поддержку Казахстана на международной арене. Одна из целей нашего визита – укрепление дружбы. Мы в Хирошиме верим, что у нас есть важная миссия – работать в направлении освобождения мира от ядерного оружия. Казахстан является членом движения ядерного нераспространения в Центральной Азии", — сказал Хидехико Юзаки.