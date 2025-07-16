  • 16 Июля, 13:13
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Япония выделит грант для ликвидации последствий ядерных испытаний в Семее

Обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества.

Сегодня, 12:56
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки, передаёт BAQ.KZ.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные инициативы.

Казахстан придает большое значение развитию расширенного Стратегического партнерства с Японией. В этом направлении Правительство РК последовательно реализует задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления связей между префектурой Хирошима и областью Абай. Подчеркнута важность продолжения инициативы "Хирошима – Семей", а также обмена знаниями в рамках международного движения Mayors for Peace. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках предстоящей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Губернатор префектуры Хирошима подчеркнул важность сотрудничества Японии и Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия.

"Мы высоко ценим поддержку Казахстана на международной арене. Одна из целей нашего визита – укрепление дружбы. Мы в Хирошиме верим, что у нас есть важная миссия – работать в направлении освобождения мира от ядерного оружия. Казахстан является членом движения ядерного нераспространения в Центральной Азии", — сказал Хидехико Юзаки.
"Казахстан нацелен на углубление сотрудничества с Японией по таким направлениям, как медицинская и социальная поддержка пострадавших от радиации, а также разработка и внедрение технологий в области радиационной медицины. Выражаем благодарность Правительству Японии за намерение предоставить грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семей. Уверены, что данная инициатива окажет устойчивое долгосрочное влияние на повышение качества медицинской помощи", – отметил Олжас Бектенов.

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