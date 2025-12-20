  • 20 Декабря, 11:18

Казахстан и Япония подписали более 60 двусторонних документов

Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями.

Сегодня, 10:00
АВТОР
Akorda.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
Фото: Akorda.kz

В рамках визита Президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, передаёт BAQ.KZ.

Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. 

Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов.

Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране.

"Уверен, итоги бизнес-форума в формате "Центральная Азия – Япония" позволят активизировать В2В-контакты, достичь конкретных договоренностей для реализации новых инвестпроектов. В рамках моего визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов", - отметил Глава государства.

