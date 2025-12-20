В рамках визита Президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, передаёт BAQ.KZ.

Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть.

Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов.

Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране.