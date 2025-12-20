Казахстан и Япония подписали более 60 двусторонних документов
Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями.
В рамках визита Президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, передаёт BAQ.KZ.
Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть.
Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов.
"Уверен, итоги бизнес-форума в формате "Центральная Азия – Япония" позволят активизировать В2В-контакты, достичь конкретных договоренностей для реализации новых инвестпроектов. В рамках моего визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов", - отметил Глава государства.
