Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий Казахстана с японской компанией. Глава государства подчеркнул, что Казахстан, являющийся ключевым партнером Hitachi в регионе, готов углублять взаимовыгодные контакты.

Президент отметил важность сосредоточения усилий на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выделил перспективные направления совместной работы, включая цифровизацию, внедрение "зеленых" технологий и автономных транспортных систем.

Со своей стороны Масафуми Сэнзаки сообщил, что разработка и применение высокотехнологичных, низкоуглеродных и безопасных решений является одной из приоритетных задач компании как на глобальном уровне, так и в рамках реализации проектов в Казахстане.

Hitachi Construction Machinery является одним из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Техника компании, включая экскаваторы и карьерные самосвалы, используется более чем в 150 странах, в том числе на крупных месторождениях Казахстана.