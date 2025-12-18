Казахстан и Япония закрепили партнерство 14 соглашениями
Сегодня, 17:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
60Фото: Акорда
По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи было подписано совместное заявление между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.
Членами официальных делегаций Казахстана и Японии также были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную, транспортно-логистическую, энергетическую и культурно-гуманитарную.
Самое читаемое
- Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафован за монопольное завышение цен на топливо
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Двое карагандинцев погибли при обрыве троса автокрана