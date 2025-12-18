По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи было подписано совместное заявление между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.

Членами официальных делегаций Казахстана и Японии также были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную, транспортно-логистическую, энергетическую и культурно-гуманитарную.