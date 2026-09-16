На этой неделе состоится первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея». В центре внимания участников окажутся вопросы промышленной кооперации, критически важных минералов, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и инфраструктуры.

Как отмечает главный эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов, для Казахстана и стран Центральной Азии особый интерес представляет опыт Южной Кореи в развитии промышленности и технологий.

Особая ценность Южной Кореи для Казахстана и Центральной Азии заключается в ее опыте превращения страны с ограниченными природными ресурсами в одну из ведущих индустриальных и инновационных экономик. Одним из главных достижений корейской модели выступает способность последовательно осваивать более сложные производства, создавать собственные технологии и закрепляться на мировых рынках. Для государств региона, стремящихся повысить долю переработки и несырьевого экспорта, интерес представляет сам механизм такой трансформации. В частности, связь промышленной политики, инженерного образования, прикладной науки и потребностей бизнеса.

Казахстан, безусловно, заинтересован в более глубоком соединении ресурсного и производственного потенциала нашей страны с технологиями, капиталом и инженерным опытом Республики Корея. Поэтому можно отметить, что казахстанско-корейское сотрудничество вступает в этап, на котором основное значение приобретают создание новых совместных производств, развитие технологических компетенций и подготовка кадров.

Промышленная кооперация является наиболее подготовленным направлением дальнейшего сближения. Этот трек сотрудничества включает в себя 51 проект в автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях общей стоимостью свыше 4 млрд долларов.

Этот показатель отражает масштаб портфеля, но сам по себе не означает, что все проекты завершены или соответствующие средства полностью освоены. Присутствие Hyundai, Kia и производство бытовой техники Samsung на местных заводах создают основу для расширения локализации. Следующим этапом может стать развитие выпуска компонентов, электрооборудования и материалов, а также привлечение казахстанских предприятий к обслуживанию производственных цепочек.

Для нас экономический эффект такого сотрудничества будет зависеть от глубины освоения технологий. Рост выпуска конечной продукции должен сопровождаться увеличением доли местных поставщиков, развитием инженерных служб и подготовкой специалистов. Это позволит укреплять собственную промышленную базу и постепенно расширять экспортные возможности. Следует отметить, что производственная площадка становится привлекательнее для инвестора, если ее возможности выходят за пределы внутреннего спроса.

Наиболее стратегически значимая перспектива связана с моделью «ресурсы – технологии – промышленность». Она предполагает создание полноценных цепочек добавленной стоимости на основе минерально-сырьевого потенциала Казахстана и корейских технологических компетенций.

Ключевым вопросом саммита станет тема развития искусственного интеллекта. Южная Корея активно реализует масштабные государственные программы, чтобы войти в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта наряду с США и Китаем.

Как и Казахстан, Республика Корея приняла специальный закон, регулирующий развитие искусственного интеллекта.

Со своей стороны, Казахстан активно внедряет искусственный интеллект в государственное управление, экономику и социальную сферу в рамках стратегии цифровой трансформации. Запущен национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, а в Экибастузе создается Долина центров обработки данных. Отдельное внимание уделяется строительству Alatau City, который выступает новым якорным проектом для внедрения корейских технологий и ИИ.

В этом отношении формат «Центральная Азия и Республика Корея» придает двусторонним инициативам более широкий региональный масштаб. Он позволяет обсуждать совместимость технических стандартов, упрощение торговых процедур и создание производственных связей между предприятиями нескольких государств. Согласование таких вопросов могло бы повысить привлекательность Центральной Азии для долгосрочных корейских инвестиций. Для нашей страны участие в подобных проектах представляет возможность укрепить позиции в качестве производственного, транспортного и технологического центра региона.

Для Казахстана и Центральной Азии долгосрочная ценность сотрудничества с Республикой Корея заключается в повышении технологического уровня экономики, развитии переработки и расширении выпуска конкурентоспособной продукции. Именно эти результаты могут стать прочной основой нового этапа межрегионального партнерства.