Казахстан и Южная Корея подписали соглашения по спутникам и мониторингу метана

Казахстан и Южная Корея подписали ряд соглашений о сотрудничестве в космической отрасли. Документы охватывают спутникостроение, развитие наземной инфраструктуры, инвестиции в предприятие Ghalam и использование спутниковых данных для мониторинга выбросов метана, передает BAQ.KZ.

Соглашения были подписаны в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.

Одним из ключевых документов стало стратегическое соглашение между Аэрокосмическим комитетом, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и CONTEC Co., Ltd.

Стороны договорились развивать сотрудничество в спутникостроении, наземной космической инфраструктуре, обработке и коммерциализации данных дистанционного зондирования Земли. Также предусматривается расширение присутствия на рынках Казахстана, Южной Кореи, стран Центральной Азии и других государств.

Инвестиции в Ghalam

Отдельное инвестиционное соглашение подписали АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ТОО Ghalam, CONTEC Co., Ltd. и APSI.

Документ направлен на развитие технологического и инвестиционного сотрудничества с казахстанским предприятием Ghalam, укрепление его производственного потенциала и освоение новых технологических компетенций.

Выбросы метана будут отслеживать со спутников

Еще одно соглашение подписали «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Nara Space Technology Inc. Оно предусматривает поставку спутниковых данных для мониторинга выбросов метана на территории Казахстана.

Для этого будут использоваться данные спутников GYEONGGISat-2A и GYEONGGISat-2B, а также спутниковой группировки NarSha.

Полученная информация может применяться государственными органами и предприятиями промышленного сектора. В частности, речь идет о мониторинге выбросов метана на объектах нефтегазовой отрасли, включая нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру природного газа.

Спутниковые данные также могут использоваться в системах MRV — для измерения, отчетности и верификации выбросов.

В рамках визита прошло и третье заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области космической деятельности между Аэрокосмическим комитетом Казахстана и Корейским аэрокосмическим агентством KASA. Стороны обсудили текущее состояние совместной работы и дальнейшие направления сотрудничества.