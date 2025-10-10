Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ выступил с предложением создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы становятся всё более серьёзным риском для устойчивого прогресса стран СНГ.

"Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьёзную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия", — отметил Токаев.

Глава государства предложил привлечь к подготовке документа не только прикаспийские страны, но и все заинтересованные государства и международные организации.

В своем выступлении Президент также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств.

Он сообщил о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, подготовке Цифрового кодекса и разработке концептуального документа "Цифровой Казахстан", который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему.

Токаев рассказал о решении создать в Казахстане университет, специализирующийся на исследованиях в области искусственного интеллекта, и о государственной программе, охватывающей более 400 тысяч студентов и стимулирующей формирование исследовательских команд и DeepTech-стартапов.

Президент предложил масштабировать этот проект и развивать сотрудничество со странами СНГ в подготовке нового поколения специалистов, способных конкурировать на глобальном рынке.