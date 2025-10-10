Казахстан инициирует создание центра прогнозирования климатических и техногенных ситуаций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ выступил с предложением создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций, передает BAQ.KZ.
По словам главы государства, экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы становятся всё более серьёзным риском для устойчивого прогресса стран СНГ.
"Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьёзную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия", — отметил Токаев.
Глава государства предложил привлечь к подготовке документа не только прикаспийские страны, но и все заинтересованные государства и международные организации.
В своем выступлении Президент также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств.
Он сообщил о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, подготовке Цифрового кодекса и разработке концептуального документа "Цифровой Казахстан", который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему.
Токаев рассказал о решении создать в Казахстане университет, специализирующийся на исследованиях в области искусственного интеллекта, и о государственной программе, охватывающей более 400 тысяч студентов и стимулирующей формирование исследовательских команд и DeepTech-стартапов.
Президент предложил масштабировать этот проект и развивать сотрудничество со странами СНГ в подготовке нового поколения специалистов, способных конкурировать на глобальном рынке.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября