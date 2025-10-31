АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) объявил о запуске новой масштабной Программы финансирования проектов по добыче и переработке редких, редкоземельных и критических материалов на период 2025–2030 годов с общим объемом финансирования в 1 млрд долларов США, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Банк развития Казахстана.

Программа призвана стать ключевым инструментом поддержки проектов горно-металлургической отрасли, направленных на переработку редкоземельных металлов и критических материалов, в рамках стратегического курса, обозначенного Главой государства в последнем Послании. Основная цель инициативы – поддержка среднего и крупного бизнеса, реализующего инвестиционные проекты в стратегически значимой для экономики Казахстана отрасли.

Среди основных преимуществ Программы — минимальная сумма финансирования, сниженная до 5 млрд тенге в любой валюте, возможность получения средств на срок до 20 лет, отмена комиссии за организацию и изменение условий финансирования, а также наличие льготного периода. По словам представителей БРК, такая поддержка позволит стимулировать технологическое развитие и расширить высокотехнологичные производственные цепочки в стране.

"Запуск Программы отражает стратегический фокус Банка на поддержку новых точек роста в экономике. Мы создаем условия для того, чтобы Казахстан становился производителем готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит сформировать новые технологические цепочки, повысить конкурентоспособность отечественной промышленности и укрепить позиции страны на глобальном рынке критических материалов", — отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.

Финансирование будет предоставляться проектам в металлургической отрасли, включая горно-металлургический комплекс с переработкой. Для заемщиков обязательным условием является подтверждение запасов по международному кодексу JORC. В перечень материалов входят редкоземельные металлы — лантаноиды, скандий, иттрий — а также критические материалы, востребованные для высоких технологий, "зеленой" энергетики и электроники: литий, кобальт, вольфрам, германий, галлий, графит и другие.

Реализация Программы нацелена на стимулирование технологического и промышленного развития Казахстана. Для БРК это означает расширение портфеля долгосрочных проектов в высокотехнологичных секторах и повышение качества инвестиций, для экономики страны — создание новых рабочих мест, рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, углубление переработки сырья внутри страны и укрепление позиций Казахстана как надежного поставщика редких и критических материалов на мировом рынке.