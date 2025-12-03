Казахстан инвестирует 13 трлн тенге в модернизацию ЖКХ и энергетики
Заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев рассказал о новом национальном проекте в сфере ЖКХ и энергетики, передаёт BAQ.KZ.
Проект направлен на модернизацию инфраструктуры и развитие генерирующих мощностей страны.
"Национальный проект “Модернизация энергетического и коммунального секторов” направлен на долгосрочное льготное финансирование модернизации инфраструктуры ЖКХ и развитие генерирующих мощностей. Ключевой индикатор - снижение износа сетей до 40%. Для реализации Нацпроекта потребуется привлечение около 13 трлн тенге инвестиций, преимущественно из частных источников", — сообщил Канат Бозумбаев.
Он также рассказал о мерах по обеспечению возврата инвестиций и поддержке населения.
"Внесены изменения в тарифную методологию, обеспечивающие долгосрочный возврат инвестиций, а также предусмотрено субсидирование процентных ставок и адресная помощь населению для смягчения тарифной нагрузки", — отметил вице-премьер.
По его словам, активная фаза проекта стартует в следующем месяце, что позволит ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие энергетических мощностей в стране.
