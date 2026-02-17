Казахстан инвестирует порядка 41 млрд тенге в 11 проектов мясопереработки
Крупнейшими реализуемыми проектами являются «Евразия Агро Семей» в Абайской области и ТРЗ Агро в Жамбылской области.
В Казахстане в настоящее время реализуются 11 инвестиционных проектов в сфере мясопереработки на сумму 41,2 млрд тенге, которые позволят дополнительно ввести 50 тысяч тонн производственных мощностей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
– В стране функционируют 210 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 450 тыс. тонн, включая предприятия полного производственного цикла. Крупнейшими реализуемыми проектами являются «Евразия Агро Семей» в Абайской области и ТРЗ Агро в Жамбылской области, – рассказал Сапаров.
Реализация проектов направлена на расширение ассортимента продукции и усиление экспортного потенциала отрасли.
– Реализация данных проектов позволит расширить ассортимент продукции, увеличить нагрузку на перерабатывающие предприятия и усилить экспортный потенциал отрасли, – добавил Сапаров.
