– В стране функционируют 210 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 450 тыс. тонн, включая предприятия полного производственного цикла. Крупнейшими реализуемыми проектами являются «Евразия Агро Семей» в Абайской области и ТРЗ Агро в Жамбылской области, – рассказал Сапаров.