Казахстан инвестирует порядка 41 млрд тенге в 11 проектов мясопереработки

Крупнейшими реализуемыми проектами являются «Евразия Агро Семей» в Абайской области и ТРЗ Агро в Жамбылской области.

Сегодня 2026, 11:37
АВТОР
Сегодня 2026, 11:37
Сегодня 2026, 11:37
Фото: Pixabay.com

В Казахстане в настоящее время реализуются 11 инвестиционных проектов в сфере мясопереработки на сумму 41,2 млрд тенге, которые позволят дополнительно ввести 50 тысяч тонн производственных мощностей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– В стране функционируют 210 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 450 тыс. тонн, включая предприятия полного производственного цикла. Крупнейшими реализуемыми проектами являются «Евразия Агро Семей» в Абайской области и ТРЗ Агро в Жамбылской области, – рассказал Сапаров.

Реализация проектов направлена на расширение ассортимента продукции и усиление экспортного потенциала отрасли.

– Реализация данных проектов позволит расширить ассортимент продукции, увеличить нагрузку на перерабатывающие предприятия и усилить экспортный потенциал отрасли, – добавил Сапаров.

