Казахстан инвестирует в рыбные корма и переработку рыбы
В регионах активно развиваются проекты по выращиванию и переработке рыбы, снижаются объемы импорта и внедряются современные технологии.
С 2021 по 2024 годы в Казахстане реализовано 87 проектов аквакультуры стоимостью 21,4 млрд тенге. Новые мощности позволили снизить импортозависимость по рыбной продукции на 15%. В 2025 году отрасль пополнилась 8 инвестпроектами, включая уникальное садковое хозяйство в Мангистауской области, передает BAQ.kz.
В регионах Казахстана продолжается активное развитие аквакультуры и переработки рыбной продукции. С 2021 по 2024 годы реализовано 87 проектов общей стоимостью 21,4 млрд тенге, с совокупной годовой мощностью более 20 тыс. тонн рыбы. Это позволило снизить импортозависимость примерно на 15%.
В 2025 году введено в эксплуатацию 8 новых инвестпроектов мощностью более 1,2 тыс. тонн рыбы в год. Одним из ключевых стало запуск садкового хозяйства в Мангистауской области. Компания «Organic Fish» реализовала первый в Центральной Азии проект подобного масштаба в акватории Каспийского моря с применением норвежских технологий. Стоимость проекта составила 12 млрд тенге, а производственная мощность — 5 тыс. тонн лосося в год.
В ноябре–декабре 2025 года садки были зарыблены мальками лососевых с весом около 200 граммов, и проект сейчас перешел в активную практическую фазу.
В перспективе до 2030 года реализуется 40 проектов стоимостью 54 млрд тенге. Они позволят увеличить объемы выращивания рыбы до 14,4 тыс. тонн, переработки — до 10 тыс. тонн, а производство рыбных кормов — до 6,8 тыс. тонн в год.
Для обеспечения устойчивого роста отрасли рассматривается строительство заводов по производству рыбных кормов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях. Проекты будут реализовываться с использованием государственной поддержки, включая инвестиционное субсидирование и льготное кредитование субъектов аквакультуры.
