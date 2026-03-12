С 2021 по 2024 годы в Казахстане реализовано 87 проектов аквакультуры стоимостью 21,4 млрд тенге. Новые мощности позволили снизить импортозависимость по рыбной продукции на 15%. В 2025 году отрасль пополнилась 8 инвестпроектами, включая уникальное садковое хозяйство в Мангистауской области, передает BAQ.kz.

В 2025 году введено в эксплуатацию 8 новых инвестпроектов мощностью более 1,2 тыс. тонн рыбы в год. Одним из ключевых стало запуск садкового хозяйства в Мангистауской области. Компания «Organic Fish» реализовала первый в Центральной Азии проект подобного масштаба в акватории Каспийского моря с применением норвежских технологий. Стоимость проекта составила 12 млрд тенге, а производственная мощность — 5 тыс. тонн лосося в год.

В ноябре–декабре 2025 года садки были зарыблены мальками лососевых с весом около 200 граммов, и проект сейчас перешел в активную практическую фазу.

В перспективе до 2030 года реализуется 40 проектов стоимостью 54 млрд тенге. Они позволят увеличить объемы выращивания рыбы до 14,4 тыс. тонн, переработки — до 10 тыс. тонн, а производство рыбных кормов — до 6,8 тыс. тонн в год.

Для обеспечения устойчивого роста отрасли рассматривается строительство заводов по производству рыбных кормов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях. Проекты будут реализовываться с использованием государственной поддержки, включая инвестиционное субсидирование и льготное кредитование субъектов аквакультуры.