Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что установленные квоты на беспошлинный ввоз электромобилей в Казахстан полностью выбраны, передаёт BAQ.KZ.

По данным КГД, решением Комиссии Таможенного союза для электромобилей, классифицируемых по коду 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, предусмотрена тарифная льгота — освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. На 2025 год для Казахстана была установлена квота в размере 15 тысяч транспортных средств.

"По состоянию на 15 октября 2025 года в Республику Казахстан ввезены все 15 тысяч электромобилей, то есть квота полностью использована. Таким образом, завершен установленный объем квоты, предоставленный Казахстану в рамках действующего решения Евразийской экономической комиссии", — пояснили в КГД.

В ведомстве уточнили, что льготы на ввоз электрокаров не отменялись — завершилось лишь действие текущей квоты. Решение о продлении или установлении новой квоты будет приниматься на уровне Евразийской экономической комиссии.