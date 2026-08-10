Казахстан ищет дополнительные маршруты экспорта нефти из-за нестабильной работы КТК

Казахстан расширяет варианты вывоза нефти на внешние рынки на фоне нестабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума. В числе дополнительных направлений рассматриваются Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и транзит через Каспий по территории Азербайджана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Речь пока не идет о замене КТК. Новые направления рассматриваются как дополнительные каналы, которые могут снизить зависимость экспорта от одного маршрута.

Самым проработанным из них остается Баку-Тбилиси-Джейхан. «КазМунайГаз» планирует в 2026 году увеличить поставки нефти по этому трубопроводу на 31% по сравнению с прошлым годом, до 1,7 млн тонн.

За первые шесть месяцев 2026 года через порт Актау в направлении БТД уже перевалили 704 тысячи тонн казахстанской нефти.

Почему внимание сместилось к Азербайджану

Маршрут через Каспий дает Казахстану возможность отправлять нефть из Актау в Азербайджан, а дальше подключать ее к существующим трубопроводам в сторону Средиземного и Черного морей.

БТД протянулся на 1768 километров. Его пропускная способность превышает 50 млн тонн нефти в год.

Второй рассматриваемый маршрут связан с трубопроводом Баку-Супса. Еще один вариант предполагает транзит через Каспий с дальнейшей транспортировкой по территории Азербайджана.

Интерес к таким направлениям усилился из-за перебоев в работе КТК, через который проходит значительная часть казахстанского нефтяного экспорта.

Поставки по БТД уже растут

Казахстан не ограничивается обсуждением новых маршрутов. Поставки по БТД уже увеличиваются, а запланированные 1,7 млн тонн в 2026 году станут заметным ростом по сравнению с прошлым годом.

Для экспорта через БТД нефть сначала доставляют в порт Актау, затем перевозят танкерами через Каспий в Азербайджан и направляют в трубопровод.

Акционерами БТД выступают SOCAR, BP, MOL, TPAO, Eni, TotalEnergies, Itochu, ONGC Videsh, ExxonMobil и INPEX.

В Минэнерго подчеркивают, что направления через Азербайджан рассматриваются как дополнительные. Основной смысл работы состоит в том, чтобы у казахстанской нефти было больше вариантов выхода на внешние рынки при сбоях на отдельных маршрутах.