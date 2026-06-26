Казахстан ищет замену авиатопливу из России

Казахстан начал искать альтернативных поставщиков авиационного топлива после того, как Россия существенно сократила объемы экспорта. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По его словам, Астана прорабатывает возможность импорта авиакеросина из Азербайджана, Туркменистана и Китая. Кроме того, ведутся переговоры с рядом стран дальнего зарубежья, названия которых министр не уточнил.

Как отметил Аккенженов, ранее Россия планировала поставить Казахстану 300 тысяч тонн авиационного топлива, однако фактически было получено лишь 186 тысяч тонн. При этом министр подчеркнул, что внутреннее производство полностью обеспечивает потребности казахстанских авиакомпаний, силовых структур и Министерства обороны. Импортное топливо использовалось преимущественно для заправки иностранных авиакомпаний. Накануне в правительстве сообщили о планах обнулить импортные пошлины на бензин, дизельное и авиационное топливо из третьих стран, прежде всего из Китая.

Власти объяснили эту меру дефицитом топлива в России, которая остается одним из ключевых поставщиков Казахстана. По мнению эксперта аналитического центра NEST Алексея Чигадаева, китайское топливо не сможет быстро заменить российское, однако может стать для Казахстана важным резервным источником поставок. Он отметил, что российское топливо по-прежнему выгоднее с точки зрения логистики благодаря близости рынков и беспошлинной торговле в рамках ЕАЭС.

В то же время поставки из Китая позволят снизить зависимость от перебоев на российском рынке. По словам эксперта, первая пробная партия китайского авиакеросина была отправлена в Казахстан еще в декабре 2025 года, а основными ограничениями остаются экспортные квоты КНР, сертификация продукции и наличие железнодорожных цистерн. На этом фоне в России сохраняется дефицит авиационного топлива.

По данным Reuters, Москва также обсуждает с Астаной возможность закупки около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для компенсации нехватки, возникшей после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Взамен Казахстан может получить дополнительные объемы российского авиационного топлива. Параллельно Казахстан рассматривает возможность увеличения транзита российской нефти в Китай через свою территорию. Однако реализация этих планов потребует строительства дополнительной инфраструктуры и в ближайшее время к росту объемов поставок не приведет.