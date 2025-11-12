Решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям, достигнутым при посредничестве США, привлекло внимание международных наблюдателей. Как отмечает немецкое аналитическое издание Kettner Edelmetalle, этот шаг рассматривается не просто как дипломатический жест, а как продуманный стратегический манёвр в новой "Большой игре" за влияние в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Авраамовы соглашения, с 2020 года нормализовавшие отношения Израиля с рядом мусульманских стран, на первый взгляд мало связаны с Казахстаном, где дипломатические отношения с Израилем установлены ещё в 1992 году. Тем не менее, по мнению генерального директора вашингтонской консалтинговой компании Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро, присоединение Астаны к соглашениям стало "относительно простым способом заработать очки в глазах Белого дома".

Эксперты рассматривают этот шаг как часть современной версии исторического соперничества великих держав за влияние в Центральной Азии — так называемой "Большой игры 2.0". Символично, что заявление Казахстана последовало после трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которой Трамп подчеркнул: "Всё больше стран присоединяются к миру и процветанию благодаря моим Авраамовым соглашениям".

Авторы статьи отмечают, что настоящая мотивация Казахстана, скорее всего, кроется в его богатых природных ресурсах. Страна располагает значительными запасами редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей. Развивая отношения с Вашингтоном, Астана рассчитывает привлечь инвестиции в стратегически важные сектора экономики.

Министерство иностранных дел Казахстана подчёркивает, что решение "принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политике республики". Вместе с тем за дипломатической риторикой прослеживаются конкретные экономические и геополитические расчёты.

По мнению Kettner Edelmetalle, Казахстан демонстрирует прагматичный реализм, стараясь балансировать между крупными державами и защищать собственные интересы. "Большая игра" за Центральную Азию выходит на новый уровень, а Казахстан умело использует своё географическое положение, экономические ресурсы и дипломатическую гибкость, чтобы укрепить позиции независимого игрока в системе глобальных противовесов.