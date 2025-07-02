В Казахстане зафиксирован острый дефицит травматологов-ортопедов, особенно в сельской местности. Об этом сообщил директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Олжас Бекарисов на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его данным, на начало 2024 года в стране зарегистрировано всего 1 508 травматологов, из них лишь 174 работают в сёлах.

"Среднереспубликанский показатель обеспеченности составляет 0,7 врача на каждые 10 тысяч населения. Но по регионам картина ещё тревожнее — особенно остро нехватка специалистов ощущается в сельских районах", — отметил Бекарисов.

Для решения кадрового кризиса власти планируют увеличить количество грантов на обучение травматологов за счёт государственного бюджета и местных исполнительных органов.

"В прошлом году нами было выпущено 103 врача-резидента по специальности "травматология и ортопедия". Но этого недостаточно. Нам нужно как минимум вдвое больше специалистов, чтобы закрыть текущие потребности", — подчеркнул спикер.

По информации Минздрава, в Казахстане развернуто более 4 тысяч травматологических коек, из них свыше 800 предназначены для детей. В стране функционируют 152 травматологических и ожоговых отделения, 78 травмпунктов и 262 кабинета травматолога в поликлиниках.

Специалисты отмечают, что нагрузка на действующих врачей остаётся высокой. В 2024 году зафиксировано свыше 1,2 миллиона обращений в травмпункты и около 1,4 миллиона посещений в амбулаторных поликлиниках.

"Дефицит кадров сказывается не только на доступности помощи, но и на её качестве, особенно в отдалённых населённых пунктах", — подчеркнул Бекарисов.

В Министерстве здравоохранения обещают продолжить работу по увеличению кадрового резерва и созданию более привлекательных условий для работы молодых специалистов в регионах.