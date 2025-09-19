На 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС), проходящем в Дубае, Республика Казахстан была избрана членом Совета почтовых операций (Postal Operations Council), передает BAQ.KZ. По итогам голосования Казахстан получил 110 голосов и вошёл в число шести стран, представляющих регион Восточной Европы и Северной Азии. Вместе с Казахстаном в состав Совета вошли Болгария, Польша, Сербия, Украина и Азербайджан.

Совет почтовых операций является одним из ключевых органов ВПС. Его деятельность направлена на разработку и внедрение международных стандартов в сфере почтовых услуг, интеграцию электронных торговых потоков, цифровизацию отрасли и повышение качества глобальной почтовой логистики.

Избрание Казахстана в состав Совета подчёркивает высокий уровень доверия со стороны мирового сообщества и открывает новые перспективы для участия страны в формировании глобальной почтовой повестки. Казахстан намерен использовать данную площадку для продвижения современных цифровых решений, развития транснациональной электронной коммерции, повышения устойчивости и эффективности почтовых услуг, а также для расширения регионального и международного сотрудничества.

Справочно: Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union) — старейшая и крупнейшая международная организация в сфере почтовых услуг, основанная в 1874 году. В 1948 году ВПС получил статус специализированного учреждения системы Организации Объединённых Наций. На сегодняшний день в союз входят 192 государства, что делает его одной из важнейших международных площадок для выработки глобальных стандартов и правил почтового обмена.