22 июля Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан сообщило о подготовке Меморандума о взаимопонимании с Казахстаном в области сохранения сайгака. Как отмечается в официальном комментарии казахстанской стороны, проект документа действительно находится на стадии рассмотрения, передает BAQ.KZ.

В сообщении подчеркивается, что с учётом экологической значимости темы, содержание Меморандума требует тщательной проработки с участием научных учреждений и профильных госорганов обеих стран.

Также отмечается, что передача представителей животного мира и заключение межгосударственных соглашений требуют решений на соответствующем уровне.

Речь идет не только о сохранении популяции редких животных, но и о согласовании действий по защите трансграничных экосистем.