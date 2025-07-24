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Казахстан изучает инициативу по передаче сайгаков в Узбекистан

Казахстан рассматривает проект соглашения.

Сегодня, 17:31
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Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

22 июля Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан сообщило о подготовке Меморандума о взаимопонимании с Казахстаном в области сохранения сайгака. Как отмечается в официальном комментарии казахстанской стороны, проект документа действительно находится на стадии рассмотрения, передает BAQ.KZ.

В сообщении подчеркивается, что с учётом экологической значимости темы, содержание Меморандума требует тщательной проработки с участием научных учреждений и профильных госорганов обеих стран.

Также отмечается, что передача представителей животного мира и заключение межгосударственных соглашений требуют решений на соответствующем уровне.

Речь идет не только о сохранении популяции редких животных, но и о согласовании действий по защите трансграничных экосистем.

 

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