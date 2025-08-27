  • 27 Августа, 16:24

Казахстан изучает опыт Иордании в производстве дронов

Сегодня, 15:08
Фото: pixabay

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Акорды рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Иорданией в сфере дронов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Иордании хорошо развита дроновая индустрия — от дизайна, производства и инжиниринга до программного обеспечения для управления парком беспилотников.

"Несколько месяцев назад я съездил в Иорданию вместе с делегацией представителей МЧС, МВД и Минобороны. Мы подробно изучили их опыт, встретились с регуляторами, поскольку для развития этой индустрии необходимо выстраивать систему регулирования", - сказал Мадиев.

В Иордании производят как гражданские, так и военные дроны, а также антидроновые системы.

"Мы пока не говорим о том, что договорились с ними о совместном производстве дронов. Но Казахстан активно изучает этот опыт, и в будущем я не исключаю, что дроновая индустрия у нас будет успешно развиваться", - отметил министр.

