Казахстан изучает опыт Иордании в производстве дронов
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Акорды рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Иорданией в сфере дронов, передает BAQ.KZ.
По его словам, в Иордании хорошо развита дроновая индустрия — от дизайна, производства и инжиниринга до программного обеспечения для управления парком беспилотников.
"Несколько месяцев назад я съездил в Иорданию вместе с делегацией представителей МЧС, МВД и Минобороны. Мы подробно изучили их опыт, встретились с регуляторами, поскольку для развития этой индустрии необходимо выстраивать систему регулирования", - сказал Мадиев.
В Иордании производят как гражданские, так и военные дроны, а также антидроновые системы.
"Мы пока не говорим о том, что договорились с ними о совместном производстве дронов. Но Казахстан активно изучает этот опыт, и в будущем я не исключаю, что дроновая индустрия у нас будет успешно развиваться", - отметил министр.
