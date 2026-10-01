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Казахстан изучает сингапурский опыт борьбы с потерями воды и паводками

1 Октября 2026, 09:58
АВТОР
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baq.kz 1 Октября 2026, 09:58
1 Октября 2026, 09:58
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Фото: baq.kz

Казахстанские специалисты изучают опыт Сингапура в управлении водными ресурсами. В центре внимания сокращение потерь воды, повторное использование ресурсов, защита от паводков и работа городской водной инфраструктуры.

Делегацию возглавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов. Казахстанцы участвуют в программе «Лидерство в области устойчивого управления городскими водными ресурсами и отходами», организованной Правительством Сингапура.

Программа проходит в рамках соглашения между Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана и Singapore Cooperation Enterprise. Документ подписали 26 августа во время официального визита Старшего министра Сингапура в Казахстан.

Казахстанская сторона изучает комплексный подход Сингапура к водным ресурсам. В программу вошли вопросы сокращения потерь, рационального водопользования, управления паводковыми рисками, экологических решений и размещения водной инфраструктуры в городской среде.

Отдельное внимание уделено работе Национального водного агентства PUB.

Участники программы посетят крупные водохозяйственные объекты, где смогут посмотреть, как современные технологии и управленческие подходы работают на практике.

Во время поездки прошли встречи с Государственным министром Сингапура по вопросам трудовых ресурсов, торговли и промышленности Фу Чесяном, Послом Казахстана в Сингапуре Аскаром Куттыкадамом и представителями бизнеса.

Стороны обсудили развитие водной отрасли, современные подходы к управлению ресурсами и дальнейшее сотрудничество Казахстана и Сингапура.

«Результаты программы будут учтены при разработке технологических и управленческих решений для водной отрасли Казахстана, в том числе в сфере сокращения потерь воды, цифровизации, повторного использования водных ресурсов и повышения эффективности водохозяйственной инфраструктуры», - сообщил Жандос Салимов.

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