Казахстан изучил китайские технологии добычи урана и производства ядерного топлива

Делегация Казахстана во главе с председателем Агентства по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым посетила производственные объекты китайской корпорации CNNC, работающей в сфере добычи урана и производства ядерного топлива. Одним из ключевых пунктов визита стал урановый рудник в Ордосской урановой провинции автономного района Внутренняя Монголия.

Казахстанской делегации продемонстрировали технологии добычи и переработки урана, цифровые системы управления производством, а также решения в области промышленной и экологической безопасности. Представители CNNC показали технологию подземного скважинного выщелачивания с использованием системы CO₂ + O₂, производственные участки добычи урана, объекты подготовки технологических растворов и перерабатывающий комплекс.

Также делегация посетила завод CNNC в городе Баотоу, где выпускают тепловыделяющие сборки для атомных электростанций. Стороны ознакомились с автоматизированными производственными линиями, системой контроля качества и обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере производства ядерного топлива, обмена технологиями и реализации совместных проектов.

По итогам визита стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, включая добычу урана, производство ядерного топлива и развитие ядерно-топливного цикла.