Казахстан как евразийский AI-хаб: в Астане завершился AI & Digital Bridge 2026

В Астане завершился международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, который прошел с 1 по 3 октября. Мероприятие объединило представителей технологического бизнеса, государственных органов, международных компаний, инвесторов, стартапов, разработчиков и экспертного сообщества.

В первый день состоялась специальная программа с участием руководителей государственных органов, международных делегаций и представителей технологической индустрии. 2 и 3 октября мероприятие продолжилось открытой программой для широкой аудитории.

Главной темой AI & Digital Bridge 2026 стала «Kazakhstan is the Eurasian AI Hub». В центре внимания были развитие региональной AI-экосистемы, создание собственной технологической инфраструктуры Казахстана и укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

За два дня открытой программы на площадке форума было зафиксировано более 47 тысяч посещений. По сумме дневных показателей форум собрал более 18 тысяч уникальных посетителей.

Деловая программа объединила 429 уникальных спикеров, в том числе 114 иностранных экспертов. В рамках форума состоялось 106 панельных сессий. На выставке были представлены 96 стартапов в Startup Alley, 49 IT-компаний и 42 индивидуальных стенда. Одним из ключевых практических результатов форума стало подписание 61 меморандума и соглашения.

В 2026 году в центре программы были развитие искусственного интеллекта, вычислительная инфраструктура, большие языковые модели, робототехника, технологическое предпринимательство, инвестиции, образование, регулирование AI и внедрение новых решений в государственный и корпоративный сектор.

Стратегическая повестка с участием руководства страны

Центральным событием специальной программы 1 октября стало пленарное заседание с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Глава государства обозначил ключевые направления технологической трансформации страны и роль искусственного интеллекта в развитии экономики, науки, образования и государственного управления.

Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется - появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В первый день форума также состоялось открытие Qazaq AI Research University (QAIRU). Президент ознакомился с моделью AI-Enabled University и ключевыми направлениями развития нового исследовательского университета. В рамках технологической экспозиции Главе государства также представили цифровые и AI-проекты в сфере образования, государственных сервисов и промышленности.

Государственная повестка получила продолжение в заключительный день форума. 3 октября Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов ознакомился с представленными на AI & Digital Bridge цифровыми решениями. Он также провел встречи с представителями международной технологической индустрии и вручил награды лауреатам AI & Digital Bridge Awards 2026. Премьер-министру представили, в частности, решения QAIRU в области видео- и аудиоаналитики образовательного процесса, AI-тьютор, инструменты анализа образовательного прогресса и другие отечественные AI-продукты.

На площадке форума официальный судья GUINNESS WORLD RECORDS Гленн Поллард вручил заместителю Премьер-Министра — министру искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслану Мадиеву сертификат, подтверждающий мировой рекорд HackAlem AI по количеству участников AI-хакатона.

HackAlem AI превзошёл предыдущий мировой рекорд, установленный 21 декабря 2025 года в индийском Хайдарабаде. Тогда хакатон, организованный Google for Developers и Google Developer Groups Hyderabad, объединил 2 089 участников.

Казахстан развивает полный цикл AI-экономики

Одной из центральных тем форума стало формирование в Казахстане полноценной экосистемы искусственного интеллекта. Речь идет не только о внедрении готовых AI-инструментов. Речь идет и о развитии собственной инфраструктуры, вычислительных мощностей, языковых моделей, технологических компаний и человеческого капитала, а также об условиях для роста технологического бизнеса и привлечения инвестиций.

Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан системно развивает все уровни новой AI-экономики.

Мы находимся в начале формирования полноценной AI-экономики. По разным оценкам, ее общий доступный рынок уже превышает $50 трлн. Для Казахстана это возможность занять свое место в новой глобальной экономике и получить максимальный эффект от развития искусственного интеллекта. Поэтому мы системно развиваем все пять уровней AI-экономики: от энергетической инфраструктуры, чипов и облачных платформ до собственных языковых моделей и приложений, – отметил Жаслан Мадиев.

Развитие AI-инфраструктуры также стало одной из ключевых тем выступления Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по итогам форума.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии данного форума подчеркнул, что развитие новых технологий стало неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи. В Казахстане уже создана вся необходимая правовая основа для массового внедрения ИИ. Опережающими темпами развивается цифровая инфраструктура. В активной фазе строительства находится мегапроект «Долина ЦОДов» – крупнейший в Центральной Азии кампус с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. ЦОДы станут фундаментом для развития искусственного интеллекта, облачных сервисов, научных исследований и новых цифровых производств. Мы открыты для сотрудничества с глобальными технологическими компаниями, — отметил Олжас Бектенов.

Международная экспертиза и новые технологические связи

За два дня 106 панельных сессий охватили ключевые направления развития AI: новую экономику, глобальную технологическую конкуренцию, инвестиции, человеческий капитал, вычислительную инфраструктуру, робототехнику и Physical AI. Международная программа объединила ведущих предпринимателей, инвесторов, исследователей, руководителей глобальных технологических компаний и представителей государственных институтов.

Среди хедлайнеров AI & Digital Bridge 2026 были Баладжи Шринивасан, основатель Network School, предприниматель и инвестор, и Джейми Битон, сооснователь и генеральный директор (CEO) Crimson Education. Их участие усилило международную составляющую форума и расширило дискуссию о технологическом предпринимательстве, образовании, развитии талантов и новых моделях развития в эпоху искусственного интеллекта.

Одним из центральных участников международной программы также стал Кай-Фу Ли, основатель и генеральный директор 01.AI, председатель Sinovation Ventures и член ИИ Совета. Он принял участие в дискуссии The New Economy: Powered by AI вместе с заместителем Премьер-министра, министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым, основателем и генеральным директором Sofreh Capital Шервином Пишеваром, председателем правления АО «Казахтелеком» Багдатом Мусиным и главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым. Модератором дискуссии выступила Элеанор Олькотт. Участники обсуждали, как искусственный интеллект меняет глобальную экономику и какие условия необходимы для формирования новой AI-экономики.

Отдельная дискуссия The New AI World Order была посвящена формированию новой мировой архитектуры искусственного интеллекта, конкуренции технологических моделей и подходов разных регионов мира. В ней приняли участие основатель Института исследований индустрии искусственного интеллекта Университета Цинхуа Яцинь Чжан, основатель Cambrian Futures и член ИИ Совета Олаф Грот, исполнительный вице-президент Mastercard Иэн Слейтер. Модератором дискуссии выступила Элеанор Олькотт.

Инвестиционная повестка была представлена в рамках сессии Capital for the AI Era. Со-генеральный директор Kraken Дэвид Рипли, исполнительный директор направления DS & AI в Revolut Павел Нестеров, сооснователь стартапа Alma Асель Тулеубаева и руководитель направления акселерации стартапов и венчурного капитала Presight Газиз Сеилханов обсудили новые точки роста, трансформацию инвестиционных стратегий и место Центральной Евразии в меняющейся инвестиционной географии. Модератором сессии выступила Елизавета Осетинская.

Отдельный фокус программы был сделан на человеческом капитале. В дискуссии Who Will Power the AI Economy? приняли участие Дима Аль-Яхья, генеральный секретарь Digital Cooperation Organisation и член ИИ Совета, заместитель министра высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта Республики Армения Татев Асланян, основатель и генеральный директор Oxford Insights, Член ИИ Совета Ричард Стирлинг и вице-президент NVIDIA по симуляции Physical AI Рев Лебаредян. Модератором выступил Экс-заместитель декана и CTO Stanford Graduate School of Education и член ИИ Совета Пол Ким. Участники обсуждали, какие компетенции будут определять рынок труда в AI-экономике и как образование, наука, государство и бизнес должны отвечать на технологические изменения.

Будущее искусственного интеллекта за пределами генеративных моделей стало темой сессии The Next AI Frontier. В ней приняли участие основатель и генеральный директор Polynome Group, член ИИ Совета Александр Ханин, профессор Университета науки и технологий Халифа и член ИИ Совета Меруан Дебба, сооснователь 01Edu и 01Talent, член ИИ Совета Николя Садирак, а также Тарик Курейши, PhD в области ИИ и глобальной трансформации, основатель и CEO Future Readiness Forum & Xponential Group. Модератором сессии выступил Атакан Варол. В центре дискуссии были робототехника, Physical AI, автономные системы и следующий этап развития интеллектуальных технологий.

Среди других международных участников программы AI & Digital Bridge 2026 были Грег Уайлер, основатель, CEO и главный архитектор E-Space; Себастьян Курц, сооснователь и президент Dream; Джон Хантсман, вице-председатель и президент по стратегическому развитию Mastercard; Джон Хопкрофт, лауреат премии Тьюринга; Омар Аль-Олама, министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта; Вивиан Ли, старший преподаватель Harvard Medical School и бывший президент направления Health Platforms в Verily; Лю Цинфэн, председатель iFLYTEK.

При этом программа форума не ограничивалась панельными дискуссиями. AI & Digital Bridge объединил практические форматы: воркшопы, мастер-классы, Q&A-сессии, демонстрации технологий, стартап-питчи и встречи с инвесторами. Это позволило участникам не только обсуждать глобальные технологические изменения, но и обмениваться прикладной экспертизой, знакомиться с новыми решениями, находить партнеров и формировать новые профессиональные и деловые связи.