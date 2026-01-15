Эксперт Политической экспертной группы Владимир Кузнецов высказался о выступлении президента Казахстана в Университете ООН в Токио, передает BAQ.KZ со ссылкой на vybor-naroda.org.

В конце прошлого года Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Университете Организации Объединённых Наций в Токио. Президент Казахстана стал первым главой государства из Центральной Азии, который выступил в столь престижном учреждении, но не только этим обусловлена политическая и медийная значимость данного события.

В своей речи перед студентами и исследователями университета на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир" Токаев раскрыл новое видение развития макрорегиона, в котором сотрудничество с Россией и другими странами Центральной Азии является приоритетом в евразийской архитектуре.

По сути, глава Казахстана задал новый геополитический вектор, основанный на современных реалиях стремительно меняющегося миропорядка. В отличие от классических теорий баланса сил, где соседство с великими державами воспринимается как угроза, Токаев предложил радикально иную парадигму – равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, а не конкуренция и борьба за влияние.

"Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество". Данная цитата – квинтэссенция позиции официальной Астаны в отношениях со странами макрорегиона. Она является отражением трёхуровневой стратегии: региональная интеграция, евразийское партнёрство и глобальное позиционирование. При этом Казахстан сохраняет суверенитет, избегая зависимости от одного полюса. Как подчеркнул Токаев, Казахстан одновременно расширяет связи с США, ЕС, Ближним Востоком и странами Глобального Юга.

Безусловно, ключевой элемент этой стратегии – отношения с Россией. Вместо асимметричной зависимости Казахстан строит взаимовыгодную архитектуру сотрудничества, которая охватывает экономику, безопасность, науку и дипломатию. Напомним, что во время встречи Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева 12 ноября 2025 года была подписана Декларация о переходе отношений двух государств на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ предполагает поддержание высокой динамики взаимодействий на всех уровнях для укрепления доверия и многополярного миропорядка.

Мощным импульсом для углубления стратегического партнерства является растущая экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. По последним данным, торговый оборот между Россией и Казахстаном составляет порядка 30 млрд долларов.

Но вместе с тем очевидно, что Москва для Астаны важный, но не единственный партнер. Цель Токаева как главы государства – сильный, суверенный Казахстан, открытый для всех потенциальных инвесторов, ориентированных на взаимовыгодное партнерство.

Для ее реализации вопрос равноправного диалога является для Астаны критически важным. Прочность новой модели отношений будет напрямую зависеть от последовательного соблюдения её главного принципа – безусловного уважения к суверенитету и многовекторному курсу партнеров. Любые проявления силового давления или риторики, трактующей интеграцию как сферу исключительного влияния, подрывают саму основу стратегического доверия.

В противном случае Москва рискует не просто осложнить отношения с Астаной, но и спровоцировать отдаление всего центральноазиатского региона, вынужденного искать гарантии своей безопасности и суверенности в иных форматах.