Согласно данным The World Factbook от ЦРУ США, уровень употребления табака среди граждан в возрасте от 15 лет в разных странах в 2025 году существенно различается, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Наименьшие показатели зафиксированы в Африке, а наибольшие — в ряде островных и азиатских государств. В топ-10 стран с самым низким уровнем курения вошли Нигерия, Гана, Панама, Уганда, Эфиопия и Туркменистан, где, благодаря национальной программе на 2022–2025 годы, доля курящих составила всего 4,8%. Среди лидеров по потреблению табака оказались Науру (47,7%), Мьянма (42,2%), Индонезия (39%), Папуа — Новая Гвинея (38,9%) и Иордания (37,1%).

В Центральной Азии ситуация заметно отличается. В Казахстане уровень употребления табака составил 20,1%, в Узбекистане — 15,4%, а в Кыргызстане — 26%. Гендерный дисбаланс остаётся значительным: среди мужчин Казахстана курят 35,7%, а среди женщин лишь 6,3%. Аналогичная картина наблюдается в Узбекистане и Кыргызстане, в Туркменистане же курят менее 10% мужчин и практически не курят женщины. В России, для сравнения, доля курящих женщин более высокая — 15,1%, среди мужчин — 40,2%.

При этом производство сигарет в Казахстане демонстрирует рекордный рост: за январь–сентябрь 2025 года произведено 17,4 млрд штук, на 34,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го, что стало наибольшим показателем за последние десять лет. При этом отечественные фабрики обеспечили 86,7% спроса на внутреннем рынке и экспорт, импорт сократился на треть, а экспорт вырос на 30,8%. В пересчёте на курящее взрослое население страны это составляет примерно 4,5 тыс. сигарет на человека за восемь месяцев, или около 19 сигарет в день.

Показатели потребления постепенно снижаются: согласно данным Бюро национальной статистики, доля курящих казахстанцев в возрасте от 15 лет составила 17,5% в 2025 году против 20,7% в 2024-м. Однако при этом цены на сигареты продолжают расти: за год стоимость сигарет с фильтром увеличилась на 12,7%, а рост цен в этом секторе наблюдается уже 77 месяцев подряд, что делает курение всё более дорогостоящей привычкой.

В целом данные демонстрируют, что, несмотря на снижение доли курящих, производство и потребление сигарет в Казахстане остаются высокими, а культурные и гендерные особенности региона сохраняют значительный разрыв между мужским и женским населением.