В Алматы под председательством Министра энергетики РК Ерлана Аккенженова состоялось заседание руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передаёт BAQ.KZ.

В переговорах приняли участие Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев и Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Алмаз Жээналиев.

Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.

"Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов", - отметили в министерстве энергетики Казахстана.

Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.

Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы.

По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.