В столице Республики Узбекистан состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также заседание руководителей профильных водно-энергетических ведомств трех стран, передаёт BAQ.KZ.

В переговорах приняли участие Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, а также на заседание был приглашен Министр энергетики Республики Таджикистан Далер Джума.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы трехстороннего взаимодействия в области управления водно-энергетическими ресурсами, а также вопросы обеспечения устойчивой и сбалансированной работы региональной энергосистемы.

Особое внимание было уделено координации режимов работы генерирующих мощностей, соблюдению согласованных параметров водопользования и выработке совместных подходов.

На встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки и оперативного взаимодействия в условиях сезонных нагрузок, а также необходимость поддержания стабильного водного режима трансграничных рек в интересах энергетической безопасности.

Стороны подтвердили приверженность продолжению конструктивного диалога и совместной работе в духе добрососедства, направленной на укрепление надежности водно-энергетической системы Центральной Азии.