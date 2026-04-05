Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели переговоры по строительству ГЭС-1

Вчера 2026, 17:34
Министерство энергетики РК
Фото: Министерство энергетики РК

В Бишкеке состоялся первый раунд переговоров между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, посвящённый реализации проекта строительства Камбаратинской гидроэлектростанции-1, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи представители трёх стран обсудили проект межправительственного соглашения, которое предусматривает совместную реализацию энергетического проекта.

Как сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, строительство Камбаратинской ГЭС-1 рассматривается как стратегически важная региональная инициатива, направленная на развитие энергетической инфраструктуры и укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии.

Самое читаемое

