В Бишкеке состоялся первый раунд переговоров между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, посвящённый реализации проекта строительства Камбаратинской гидроэлектростанции-1, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи представители трёх стран обсудили проект межправительственного соглашения, которое предусматривает совместную реализацию энергетического проекта.

Как сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, строительство Камбаратинской ГЭС-1 рассматривается как стратегически важная региональная инициатива, направленная на развитие энергетической инфраструктуры и укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии.