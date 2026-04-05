Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан провели переговоры по строительству ГЭС-1
Камбаратинской ГЭС-1 рассматривается как стратегически важная региональная инициатива.
Вчера 2026, 17:34
Вчера 2026, 17:34Вчера 2026, 17:34
354Фото: Министерство энергетики РК
В Бишкеке состоялся первый раунд переговоров между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, посвящённый реализации проекта строительства Камбаратинской гидроэлектростанции-1, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи представители трёх стран обсудили проект межправительственного соглашения, которое предусматривает совместную реализацию энергетического проекта.
Как сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, строительство Камбаратинской ГЭС-1 рассматривается как стратегически важная региональная инициатива, направленная на развитие энергетической инфраструктуры и укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии.
Самое читаемое
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние