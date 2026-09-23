Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовывают условия строительства Камбаратинской ГЭС-1
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В Алматы 21-23 сентября прошел третий раунд трехсторонних переговоров Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по проекту межправительственного соглашения о совместной реализации Камбаратинской ГЭС-1.
Кто участвовал в переговорах
В переговорах приняли участие представители профильных государственных органов трех стран – министерств энергетики, водных ресурсов, иностранных дел, а также других заинтересованных ведомств и организаций.
Делегацию Казахстана возглавил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров. Также в переговорах участвовал заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Жалгас Шогельбаев.
Наблюдателями выступили представители Всемирного банка, который оказывает техническую поддержку Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану в подготовке проекта межправительственного соглашения.
Что обсудили стороны
В ходе третьего раунда стороны подробно рассмотрели основные положения будущего соглашения. В частности, речь шла о механизмах совместной реализации и управления проектом, его финансировании, распределении обязательств между странами и дальнейшей координации работы.
Какого прогресса удалось достичь
По итогам встречи стороны отметили прогресс в согласовании отдельных положений, которые ранее оставались несогласованными.
При этом часть вопросов еще предстоит решить. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились продолжить переговоры с учетом интересов каждой стороны и на основе поиска взаимоприемлемых решений.
Почему проект важен для Казахстана
Для Казахстана участие в проекте Камбаратинской ГЭС-1 связано с развитием регионального сотрудничества в сфере энергетики и водных ресурсов.
Проект также рассматривается в контексте повышения устойчивости энергосистемы Центральной Азии и более эффективного использования трансграничных водных ресурсов.
Что было раньше
Первый раунд переговоров состоялся в Бишкеке 31 марта – 2 апреля 2026 года, второй – в Ташкенте 28-30 апреля.
Третий раунд, прошедший в Алматы, стал очередным этапом работы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по согласованию условий совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1.
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